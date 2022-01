Block (ex-Square) de Jack Dorsey veut créer un système de minage de Bitcoin ouvert

L’objectif de la fintech est clair : rendre la crypto-monnaie plus accessible et son processus de création « mieux réparti et plus efficace, de l’achat à l’installation et à la maintenance ». En d’autres termes, l’entreprise anciennement appelée Square veut concevoir une solution de minage BTC qui génère moins de chaleur et qui soit moins énergivore, a précisé Thomas Templeton, directeur des équipements de Block. Ce futur système devrait également proposer une meilleure rentabilité, un coût d’investissement moindre et un meilleur entretien.