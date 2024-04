Chez Aldi, vous allez pouvoir payer vos courses... sans passer à la caisse !

Une initiative qui succède à la récente annonce d'Amazon, concernant l'abandon d'une technologie simiaire, « Just Walk Out ». En effet, le géant américain avait misé gros sur ce système, avant d'admettre tout récemment que ce dernier n'était pas suffisamment fiable, et qu'il nécessitait encore beaucoup (trop) d'intervention humaine.

Pas de quoi décourager Aldi qui va donc s'appuyer sur une technologie mise au point par Grabango. Dans un premier temps, c'est une première boutique Aldi située aux États-Unis (dans la banlieue de Chicago) qui va accueillir le système ALDIgo.