Carrefour Flash, comment fonctionne le premier magasin totalement automatisé de Paris ?

Le magasin embarque 60 caméras HD et près de 2 000 capteurs dispatchés dans les étagères connectées. C'est un algorithme qui se charge d'interpréter les données et de gérer le système de paiement. Dans la superette, le client est suivi de façon anonyme (puisque rappelez-vous, il n'a pas eu à s'identifier ni à s'enregistrer avant sa venue). Le système lui attribue alors un avatar virtuel qu'il associe à un panier virtuel qui détecte automatiquement ce que le client met dans son sac. Ce dernier n'a ensuite plus qu'à se diriger vers le petit point de paiement, qui affichera, dès lors qu'il se présente devant lui, ce qu'il a dans son panier virtuel, et ce de façon automatique. Il n'a ainsi plus qu'à payer à la borne et à quitter les lieux.