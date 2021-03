Carrefour promet 2 000 bornes de recharge dans ses hypermarchés d'ici 2023

En octobre dernier, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, avaient dévoilé le plan de l'État baptisé « Objectif 100 000 bornes », qui comme son nom l'indique, consiste à installer des points de charge ouverts au public en France le plus rapidement possible, pour aider au déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques, appelés à être de plus en plus nombreux. Parmi les acteurs engagés dans cet objectif, on retrouve les groupes E.Leclerc, Système U, LIDL, Total, Enedis, Engie et… Carrefour, qui a annoncé, il y a quelques jours, son intention de déployer 2 000 bornes de recharge dans ses hypermarchés, d'ici 2023.