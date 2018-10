Le Google Pixel 3 supportera la prise de son externe

L'audio, le point faible de tous les smartphones

Les micros externes seront gérés par l'application Caméra d'Android

Les smartphonesvont devenir les appareils préférés des vidéastes. Déjà reconnus et plébiscités pour leurs capacités photo et vidéo, Google va leur permettre d'améliorer la captation du son en supportant l'ajout d'undirectement sur le smartphone.Si les smartphones augmentent d'année en année la qualité d'image photo comme en vidéo,. On peut désormais filmer en 4K à 60 images/seconde, mais bloqués sur un ou deux micros de petite taille, offrant un son correct pour le grand public, mais pas assez riche pour une utilisation professionnelle.Hors nombreux sont les vidéastes et autres influenceurs à utiliser leur smartphone commeprincipale dans leur activité, évitant ainsi d'investir immédiatement dans une caméra professionnelle bien plus couteuse.Google l'a bien compris et va proposer, selon TechRadar , dans une toute prochaine mise à jour le support des micros externes sur le Pixel 3 et Pixel 3 XL, mais également sur les modèles Pixel 2 et 2 XL.Le micro devra être raccordé via le port USB-C (à l'aide d'un adaptateur à acquérir séparément). Google n'a pas détaillé la liste des micros compatibles, mais elle devrait être plutôt exhaustive. La prise de son sera gérée directement par l'application par défaut Caméra d'Android.Cetteest prévue par Google le jour du lancement du Pixel 3 aux États-Unis, le 18 octobre. Le smartphone sera lancé en France le 2 novembre prochain.