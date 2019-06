Comme les iPhone, le Pixel 4 pourrait adopter un réglage dynamique de la balance des blancs

Pixel 4 - Google

Un élément trouvé dans Android Q

C'est bien, mais sans capteur, tout ça ne sert à rien

Plusieurs entreprises avaient déjà essayé de répliquer ce système, sans y arriver de façon convaincante, comme LG et OnePlus.Cette technologie, utilisée par Apple sur iOS , permet à l'écranen fonction des conditions lumineuses environnantes, améliorant ainsi le confort utilisateur et garantissant une bonne qualité visuelle, peu importe où vous vous trouvez.Des fouilles effectuées par XDA ont permis de trouver un élément dans le menu d'Android Q, appelé « DisplayWhiteBalancePreferenceController ». Il vérifie si la valeur de l'infrastructure booléenne « config_displayWhiteBalanceAvailable » est définie suravant de permettre que le basculement ci-dessus soit affiché dans les paramètres d'affichage. Il faut également que le mode de couleur actuel du pixel ne soit pas réglé sur « 2 », ce qui correspond à « Saturé » sur le Pixel 2 et « Adaptatif » sur le Pixel 3.Ce petit paramètre permettrait aux utilisateurs d'activer ou de désactiver le réglage « balance des blancs ». Activer ou désactiver ne fait en réalité... rien, car il apparaît qu'unsera nécessaire. Bien évidemment, nous n'avons encore que peu d'informations sur cet éventuel capteur.XDA a également dénoté que la fonctionnalité ne fonctionnait pas lorsque le profil de couleur était réglé sur « Saturé », ce profil ne semblant pas être correctement géré et coloré. Cela signifie probablement que la fonction de balance des blancs d'affichage n'a pas les données d'étalonnage requises pour gérer correctement les réglages de couleur. Il est à noter qu'il n'y a rien d'autre dans les paramètres ou au sein de SystemUI pour cette nouvelle fonctionnalité potentielle.En tant qu'entité autonome, cet élément ne signifie pas grand chose. Mais avec « come.google.sensor » dans les versions précédentes d'Android, cet emplacement pourrait très bien être associé à. Il est donc fort possible qu'un réglage dynamique de la balance des blancs fera son apparition, mais seul le temps nous le dira.