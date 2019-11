Sony annonce la création de son département de recherche en intelligence artificielle

Plusieurs centres de recherche à l'international

Lire aussi :

Sony veut démocratiser le 360 Reality Audio sur les smartphones et les enceintes Amazon Echo



Une priorité donnée à la gastronomie

Lire aussi :

Surprise : Sony sort un Alpha a9 II taillé pour la photographie sportive



Source : Sony

L'entreprise veut «» grâce à l'intelligence artificielle en se concentrant sur trois domaines précis : le jeu vidéo, le divertissement et... la gastronomie.Dans un court communiqué de presse, l'entreprise explique se concentrer sur les trois grands domaines cités plus haut, mais aussi sur des « recherches exploratoires », comme les questions d'éthique en intelligence artificielle. Les laboratoires Sony AI seront répartis entre le Japon, les États-Unis et l'Europe.Assez avare en précision sur ces futures recherches, Sony souligne toutefois un intérêt marqué pour « le marché des capteurs d'images » - ce qui semble évidemment logique, au vu de la position de l'entreprise dans le monde des jeux vidéo et de la photographie. On pense logiquement aux recherches en, qui révolutionnent le monde de l'image.Sony révèle aussi un intérêt pour le futur du monde de la gastronomie. «», affirme Shinichi Tobe, porte-parole de la marque.En 2018, comme nous le rappelle CNBC , l'entreprise avait mis un pied dans le monde culinaire grâce à un partenariat avec l'université américaine Carnegie Mellon. À l'époque, Sony avait signifié que ce partenariat centré sur la robotique et l'IA avait pour objectif «».