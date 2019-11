Sony veut démocratiser le 360 Reality Audio sur les smartphones et les enceintes Amazon Echo

Une nouvelle expérience plus proche du live et disponible sur tous les smartphones



Un format amené à se développer rapidement



Lire aussi :

À la surprise générale, Spotify enregistre des bénéfices pour son troisième trimestre



Source : CNET

Le 360 Reality Audio est un nouveau format propulsé par Sony qui permet, selon les dires du constructeur, de profiter d'une expérience inédite et plus proche du concert lors de l'écoute de ses morceaux préférés.Le son surround n'est pas une première mondiale et d'autres entreprises se sont lancées dans la conception de normes similaires. On peut citer le Quadraphonic au tout début des années 70 ou le DVD-Audio dans les années 2000, mais ces tentatives n'ont jamais trouvé d'écho suffisant dans le grand public. Encore aujourd'hui, les formats Dolby Headphone, DTS Headphone:X et Auro 3D proposent le même type d'expérience sonore mais restent connus des seuls audiophiles.Mike Piacentini, ingénieur du son travaillant aux Battery Mastering Studios de Sony, a expliqué lors d'une présentation du 360 Reality Audio que ce format a plus de chances de rencontrer son public car il ne demande aucun équipement spécifique pour être utilisé : «».Plusieurs plateformes de streaming ont déjà signé un partenariat avec le constructeur japonais comme Tidal Amazon Music HD ou encore Deezer qui a tout récemment lancé sa propre application dédiée et dont nous vous avions proposé une prise en main il y a quelques jours. L'Amazon Echo Studio, sortie tout récemment, pourra également lire nativement ces morceaux.Sony a collaboré avec Fraunhofer IIS, la société à l'origine du MP3, et souhaite l'intégrer aux chipsets MediaTek, NXP ou Qualcomm.Pour le moment seuls 1 000 morceaux ont été adaptés à ce nouveau format audio mais Sony travaille avec les maisons de disques Universal Music Group et Warner Music Group, en plus de Live Nation et de sa propre filiale Sony Music Entertainment pour augmenter ce nombre à partir de 2020.