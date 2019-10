Sony va proposer 1 000 titres dans un nouveau format audio à 360 degrés

Une nouvelle technologie audio qui doit renforcer l'immersion dans chaque morceau



Le 360 Reality Audio sera limité à un petit nombre d'appareils compatibles



Source : The Verge

Avec la technologie 360 Reality Audio, Sony souhaite proposer une nouvelle manière d'écouter de la musique. Le procédé développé par le constructeur japonais permet de simuler une scène musicale à 360 degrés, avec les sons des instruments entourant l'auditeur pour une expérience proche du live.», s'enthousiasme Mike Fasulo, Président de Sony Electronics dans le communiqué de presse qui accompagne cette annonce.Sony s'est associée avec quatre plateformes de streaming musical, Amazon Music HD, Deezer, Tidal et nugs.net, qui proposent toutes des offres de musique en haute résolution. Au lancement, prévu à la fin de cet automne, 1 000 titres seront disponibles, incluant des compositions de Pharrell Williams, Bob Dylan ou encore Billy Joel, mais aussi des titres enregistrés par Sony durant les concerts de Charlie XCX et Kodaline.Le constructeur a établi des partenariats avec les maisons de disque Universal, Warner et Live Nation pour ajouter du contenu régulièrement, en plus des albums édités par sa propre société de production.La plupart des casques audio pourront bénéficier des avantages apportés par cette technologie. Évidemment, les modèles produits par la marque seront avantagés et profiteront de ce qu'elle appelle un «» grâce à l'application mobile Headphones Connect. Sony n'a pas donné plus de détails sur ce procédé particulier, il faudra juger sur pièce.Concernant les enceintes, seule la toute dernière Amazon Studio Echo pourra dès le lancement jouer ces morceaux nativement. Les autres modèles nécessiteront pour obtenir le niveau de qualité voulu par Sony un décodeur 360 Reality Audio ainsi que «».