Amazon dévoile une nouvelle gamme d'appareils Echo, avec des petits nouveaux

La nouvelle gamme Echo (© Amazon)

1- Le nouvel Amazon Echo

Amazon Echo (© Amazon)

2- Echo Flex, le « petit » de la bande

Amazon Echo Flex (© Amazon)

3- Echo Dot, un air de ressemblance

Amazon Echo Dot (© Amazon)

4- Echo Studio, la séduction par l'audio

Amazon Echo Studio (© Amazon)

C'est la semaine des nouveautés chez Amazon. Et forcément, le e-commerçant ne pouvait pas éviter d'étoffer un peu plus sa gamme Echo. Celle-ci se renforce de plusieurs nouveaux appareils, l'Echo Flex et l'Echo Studio. L'Echo et l'Echo Dot avec horloge sont des versions revisitées mais qui devraient néanmoins trouver leur public. Clubic vous propose de découvrir ces quatre produits dans le détail.Pour la nouvelle version de son Echo, Amazon lui offre un tissu renouvelé et propose différents coloris au public, parmi lesquels bleu gris, gris chiné, anthracite et sable. L'enceinte est dotée d'une qualité sonore améliorée avec un haut-parleur de 7,6 cm, un volume de charge additionnel pour des basses plus importantes ainsi que des fréquences moyennes et aigües plus claires. L'appareil rassemble comme deux gouttes d'eau à l'Echo Plus.L'Amazon Echo est proposé au prix de 99,99 euros. Sur son site, le e-commerçant indique qu'il sera disponible à partir du 16 octobre. Il est évidemment d'ores et déjà proposé en précommande.Poursuivons avec Echo Flex. C'est la nouveauté la plus intrigante (et la plus intéressante sur le plan tarifaire) de cette série d'annonces d'Amazon. L'Echo Flex prend peu de place mais offre peu de solutions de mobilité, puisque ce dernier se branche directement sur une prise électrique. On évite cependant le fil qui traîne au milieu. Un partout, balle au centre.Pour le faire fonctionner, c'est très simple. Une fois branché, votre voix vous permet de le contrôler, toujours via Alexa, fidèle au poste, et de contrôler l'ensemble de vos objets connectés compatibles, évidemment. Il est aussi possible de passer des appels en mode mains-libres via la prise. Météo, minuteur, rappel quotidien, informations et résultats sportifs... son petit haut-parleur donne vie à vos skills.Notons que l'Echo Flex embarque un port USB, via lequel vous pouvez charger votre téléphone ou y coller un autre accessoire, comme un capteur de mouvements ou une veilleuse de nuit.L'Echo Flex est, nous le disions, l'appareil le moins cher de la gamme. Vous le trouverez à 29,99 euros. En revanche, pour le brancher sur l'une de vos prises, il faudra au moins patienter jusqu'au 14 novembre.Avec l'Echo Dot, pas de nouvel appareil mais une nouvelle version de troisième génération, avec horloge cette fois (sa particularité), sous forme d'affichage LED et lumineux. Historiquement, l'Echo Dot est l'appareil le plus vendu de la gamme d'enceintes intelligentes d'Amazon.Aspect intéressant, l'affichage LED vient s'ajuster selon la luminosité de la pièce. Si l'engin est installé sur votre table de nuit, mieux vaut que sa lumière soit tamisée, et inversement s'il se retrouve dans une pièce bien éclairée. Un vrai petit réveil, toujours utile puisqu'on peut faire appel aux nombreuses skills d'Alexa.Proposé au prix de 69,99 euros, ce nouvel Echo Dot avec horloge paraîtra le 16 octobre. Comme les autres produits, il est déjà disponible en précommande.L'Echo Studio, c'est la seconde véritable nouveauté de la gamme. L'appareil est tourné vers l'audio immersif grâce à ses cinq haut-parleurs directionnels intégrés. La taille de son woofer (13,3 cm, de type « downward-firing ») et sa puissance maximale de 330 W promettent un son de qualité, teinté de basses profondes et riches, le tout accompagné de trois haut-parleurs medium de 5,1 cm, et un tweeter de 2,5 cm. L'Echo Studio a été conçu de façon à ce que le port de basses, situé en bas de l'appareil, puisse maximiser le flux d'air et la sortie de basses du haut-parleur.L'enceinte possède un DAC 24 bits et un amplificateur avec bande passante de 100 kHz qui produit un son haute résolution, sans engendrer de perte de qualité. L'Echo Studio est conçu pour analyser de façon autonome l'acoustique de la pièce dans laquelle vous le positionnez, afin de produire un son optimal. Amazon note que l'appareil est leAu niveau des usages, l'Echo Studio trouve aussi son utilité en pouvant être associé avec les Fire TV Stick 4K et Fire TV Stick (de 3ème génération), pour se transformer en sortie audio de premier plan. Un second Echo Studio peut même être raccordé, pour une totale immersion sonore. Enfin, l'appareil peut contrôler les objets connectés compatibles de votre domicile grâce à son hub connecté Zigbee.L'Echo Studio est disponible à partir du 7 novembre. Son coût unitaire est le plus élevé de tous les produits de la gamme Echo, puisqu'il est vendu au prix de 199,99 euros.