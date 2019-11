Sony, le géant japonais, créé une division de recherche spécialisée dans l'IA

Renforcer la valeur de ses activités

Un centre de recherche en Inde

Source : Japan Times

La marque japonaise Sony fait preuve d'innovation, encore et encore. Celle qui veut démocratiser le 360 Reality Audio sur les smartphones et les enceintes Amazon Echo poursuit son développement vers d'autres horizons, l'intelligence artificielle en l'occurrence. En résulte la création d'une division exclusivement dédiée à ce domaine, nous apprend un communiqué de presse En s'entourant à l'avenir de chercheurs, d'ingénieurs de renommée internationale et des grands talents du secteur, la multinationale cherchera à développer une IA «», peut-on lire. Son attention se focalisera principalement sur trois axes déjà définis : le divertissement (jeux, musique, film), qui constitue l'une de ses spécialités phares, l'imagerie et la gastronomie.Dans les jeux, ce positionnement lui permettra notamment de «». Ses bureaux implantés aux quatre coins du globe - de l'Europe au Japon en passant par les États-Unis - se lanceront ainsi dans cette nouvelle aventure chapeautée par Hiroaki Kitano, Président et chef de la direction de Sony Computer Science Laboratories, épaulé par Peter Stone, en charge du pôle américain.Plus globalement, l'entreprise souhaite, à l'avenir, «», est-il indiqué.En parallèle, le créateur de l'incontournable PlayStation va ouvrir un centre de recherche à Bangalore , en Inde, d'ici 2020, dont les premiers recrutements concerneront du personnel hautement qualifié issu de l'intelligence artificielle.