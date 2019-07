Sony annonce un fonds d'investissement de 185 millions de dollars pour favoriser l’innovation

Objectif 185 millions de dollars

Des secteurs clés à forte croissance

Source : Techcrunch

et les, une histoire d'amour qui dure. En février dernier déjà, la multinationale asiatique présentait un accélérateur de jeunes entreprises ouvert à l'ensemble des entrepreneurs. L'idée était alors de mettre son savoir-faire et son expertise à disposition de sociétés naissantes aux projets ambitieux. Avec la possibilité d'investir, de s'allier ou de fournir ses locaux sur le long terme en fonction du potentiel du projet incubé.Cette fois-ci, la firme de Pays du Soleil-Levant s'est rapprochée de, la branche capital-risque de la banque d'investissement, pour se lancer dans un nouveau projet de la sorte : la création d'unbaptisé «», dont l'objectif est de lever pas moins de 20 milliards de yens, soit environ, apprend-on dans un communiqué de presse Pour atteindre cette manne financière, le binôme fait forcément appel à des. Certains ont d'ores et déjà donné leur aval, à l'image des institutions financièreset, ainsi que. Sans que les sommes injectées par les acteurs suscités ne soient communiquées.Ce nouveau fonds aura pour but depositionnées sur des «». Le milieu desdevrait logiquement en faire partie. Aux jeunes pousses, désormais, de faire quelques appels du pied à ce nouveau duo prometteur.