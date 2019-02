Sony lance un programme de soutien aux start-up ouvert à tous

« Nous offrirons notre savoir-faire »

Un programme interne déjà probant

au secours des entrepreneurs. La marque japonaise célèbre pour sa console PlayStation souhaite mettre à disposition des start-up son savoir-faire et son expertise dans l'optique de favoriser l'innovation. C'est pourquoi la firme du pays du Soleil Levant a lancé un tout nouveau programme d'accélération dédié aux entrepreneurs externes , comme nous l'apprend le média américain Bloomberg », a déclaré Shinji Odashima, à la tête de ce programme, à l'occasion d'un événement organisé à Tokyo. «», promet-il. En fonction du potentiel du projet incubé, le groupe asiatique s'autorise le droit d'investir dedans, d'établir une alliance ou de fournir ses locaux sur le long terme.Mais surtout, les jeunes pousses élues pourraient bénéficier de sonrelative au support et au marketing. Se faire racheter son business est même envisageable. Le fait est que le programme couvrira toutes les étapes de la création d'une société : de la genèse d'une idée à l'incubation, en passant par son développement et la stratégie marketing. C'est une fois que le produit atteindra sa maturité que Sony prendra une décision plus concrète : investissement, rachat ou partenariat.La multinationale ouvre également ses portes aux étudiants de l'Université de Tokyo, lesquels auront l'opportunité dedans les locaux de Sony en cas de sélection.En 2014, la compagnie avait mis en place un même système, connu sous le nom de, mais uniquement réservé à ses employés. Depuis, 34 projets ont été incubés, parmi lesquels 14 se sont véritablement concrétisés.