CES 2019 - La PS4 a dépassé les 91 millions d'exemplaires vendus dans le monde

Spider-Man sur le toit du monde

Source : Sony Interactive Entertainment

Ainsi, au 31 décembre 2018, las'était écoulée à. Elle devient ainsi la sixième console la plus vendue de tous les temps, ce classement étant dominé par la PS2 et ses 157 millions d'unités. L'année dernière, Sony a ainsi vendu 18 millions deà travers le globe et 5,6 millions entre le 19 novembre et le 31 décembre 2018. Il s'agit tout simplement de la seconde meilleure année de la console, juste après 2017 et ses 20,5 millions de machines écoulées.Au niveau des jeux, Sony s'en sort également très bien. Depuis le lancement de laen novembre 2013,(ces chiffres englobent les versions physiques et digitales). En 2018, 50,7 millions de jeux PS4 ont été vendus, soit presque 5 millions de moins par rapport à 2017.Cependant, le vrai carton de 2018 vient de l'exclusivité Marvel's Spider-Man . Le titre d'Insomniac Games a atteint les 9 millions de copies vendues au 25 novembre dernier. Enfin, Sony a précisé que le PlayStation Network compte à ce jour. Un vrai tour de force.