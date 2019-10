Surprise : Sony sort un Alpha a9 II taillé pour la photographie sportive

© Sony

amateurs

Un boîtier ultra rapide taillé pour le sport

Lire aussi :

Le Sony Alpha A7S III pourrait filmer en 4K à 120 images par seconde



© Sony

Des fonctionnalités réseau inédites

Lire aussi :

Canon travaille sur un EOS Ra dédié à l'astrophotographie



Via : Tech Radar

Deux ans après un Alpha a9 de première génération déjà adulé par les photographes à la recherche de vitesse, Sony renouvelle son haut de gamme avec un boîtier aux différences logées dans les détails.S'il dispose d'un châssis en magnésium en tout point identique à son prédécesseur, le Sony Alpha a9 II prend quasiment 100 grammes sur la balance (de 588 à 678 grammes avec la batterie). Heureusement, son autonomie progresse de concert, et passe de 480 vues à 650 vues via le viseur, et de 500 à 690 vues via l'écran LCD. De nombreux joints d'étanchéité ont aussi été ajoutés afin de garantir une meilleure résistance à la poussière et aux éclaboussures.Doté du capteur Exmor RS de 24,2 mégapixels qui intègre déjà le a9 de première génération, ce nouveau modèle ne fait pas plus évoluer le processeur BIONZ X qu'il embarque. Celui-ci reste tout à fait pertinent, en cela qu'il offre des rafales à 20 images par seconde en AF continu avec l'obturateur électronique. Via l'obturateur mécanique, la vitesse passe de 5 à 10 ips.Son autofocus, parlons-en. Toujours basé sur 693 points en détection de phase et 425 en détection de contraste, il couvre 93 % du capteur et se rafraîchit 60 fois par seconde. Des caractéristiques encore une fois identiques à l'Alpha a9 donc, mais Sony affirme que de nouveaux algorithmes sont ici à l'œuvre et permettent un suivi encore plus efficace des sujets.Côté vidéo, l'Alpha a9 II est capable de filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde.Vous l'aurez compris : le diable se cache dans les détails. Pour preuve : l'essentiel des nouveautés de cet Alpha a9 II se cache dans sa puce réseau.Affichant fièrement un port Ethernet 1 Gb/s, l'appareil photo supporte le transfert de fichiers via FTPS (un FTP mieux sécurisé). Mieux : l'hybride peut automatiquement transférer le contenu de votre carte SD sur des serveurs distants pendant votre shooting, et cela sans avoir à faire avec une application externe.Le Sony Alpha a9 II prend également en charge le Wi-Fi 5 GHz. Plus traditionnel, le transfert de fichiers en filaire passe par un câble USB-C, dans sa norme 3.2.Le Sony Alpha a9 II sera disponible dans le courant du mois d'octobre au tarif de 5 400€ nu.