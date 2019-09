Le Sony Alpha A7S III pourrait filmer en 4K à 120 images par seconde

© Sony

Un bond de géant par rapport à l'A7S II

Un système de ventilation active intégré

Le Lumix S1H intègre déjà un système de ventilation à l'arrière. © Panasonic

Source : Sony Alpha Rumors

Toujours tournée vers la vidéo, la gamme « S » de l'Alpha A7 III pourrait bien faire date comme le premier hybride à pouvoiren 4K à 120 images par seconde.D'après « une source fiable » citée par, le Sony Alpha A7S III ne serait pas en mesure de filmer en 8K — contrairement à ce que d'autres rumeurs affirmaient jusqu'à présent.En revanche, le boîtier vidéo de Sony pourrait filmer en 4K à 120 images par seconde, soit quatre fois plus que l'Alpha A7S II qui était plafonné à 30 ips.Pour comparer ces allégations aux concurrents de Sony sur ce marché, il faut se souvenir que seul le Panasonic Lumix S1H est, aujourd'hui, en mesure de filmer en 4K à 60 images par seconde, ou en 6K à 24 images par seconde.Autre nouveauté de taillepar la source de: le A7S III intégrerait — comme le Lumix S1H — une «». Une idée judicieuse lorsque l'on sait combien les boîtiers peuvent chauffer (et s'éteindre...) lors d'un tournage prolongé en haute résolution.On ignore toujours quand Sony se décidera à nous parler plus en détail de son boîtier dédié à la vidéo. D'après, le constructeur nippon pourrait d'abord préférer dévoiler le Alpha A9 II en début d'année prochaine.Il y a quatre ans, le Sony Alpha A7S II avait été lancé à partir de 2 500 €.