Canon travaille sur un EOS Ra dédié à l’astrophotographie

Canon la tête dans les étoiles

Capture d'écran du mode d'emploi du EOS Ra. © Canon

Sept ans de jachère pour la gamme « a »

L'existence du Canon EOS Ra a été confirmée par la publication du mode d'emploi de l'appareil, directement sur l'un des sites de Canon.Si l'on ignore encore quand la sortie du EOS Ra est prévue (on ne l'attend pas avant 2020), on peut d'ores et déjà obtenir quelques précieuses informations à la lecture du livret déniché par Canon Rumors.Nous avons donc confirmation que l'EOS Ra est «», et que «». L'EOS Ra peut également zoomer 30x dans l'image contre 10x sur le modèle classique afin de faciliter la mise au point sur les sujets distants que sont les étoiles.Du reste, le nouvel hybride de Canon s'utiliserait de la même façon que l'EOS R. À l'exception près qu'il est hautement déconseillé de photographier autre chose que la voûte céleste avec cet appareil. En effet Canon alerte sur le fait qu'une balance des blancs correcte est presque impossible à obtenir avec son appareil. «», enfonce le mode d'emploi de l'EOS Ra.Canon a pris son temps pour remettre au goût du jour son boîtier dédié à l'astrophotographie. Nos confrères de Phototrend se souviennent que le dernier modèle « a » à avoir montré le bout de son objectif était l'EOS 60Da, sorti en 2012.Un modèle qui, lui-même, succédait au Canon 20Da sorti en 2005. Sept ans semblent donc être le délai classique pour le constructeur concernant cette gamme d'appareils destinée à une niche d'utilisateurs.Désormais officialisé à demi-mot sur son site officiel, on attend davantage d'informations techniques sur cette nouvelle déclinaison du EOS R.