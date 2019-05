Canon voit ses ventes d’appareils photo fondre de 23% en un an

onajourney / Shutterstock.com

Une concurrence venue des smartphones de plus en plus rude

Les smartphones sont de plus en plus impressionnants en photo. Crédits : Pierre Crochart pour Clubic

Pour le CEO de Canon, la contraction du marché continuera pendant encore deux ans

Acculé sur le marché grand public, Canon se concentrera désormais sur les appareils destinés aux professionnels et amateurs avancés. Crédits : ShareGrid / Unsplash.com

Canon misera davantage sur les appareils mirrorless

Source : Phototrend

Pour enfoncer davantage le clou, les résultats financiers deaffichent également une baisse pure et simple des profits du département imagerieVous le savez en tant que lecteurs réguliers de Clubic : les smartphones ne cessent de progresser sur le domaine de la photographie. Récemment, les Google Pixel 3 et le Huawei P30 Pro ont fait montre de leur force de frappe en la matière. Et Canon semble énormément souffrir de ces assauts répétés.Le constat est sans appel : les ventes d'appareils photo à objectif interchangeables ont baissé de 19% au cours de l'année précédente. Canon revoit aussi ses prévisions à la baisse, et. Il faut dire que les premiers signes laissés par ce premier trimestre ne donnent pas matière à l'optimisme.Des 127,2 milliards de yens engrangés au premier trimestre 2018 par la division imagerie ne restent que(-23%) sur la même période en 2019. Même en réintégrant les ventes d'imprimantes au calcul, la baisse reste tout de même de l'ordre de 17%. Même constat du côté des profits de Canon, qui passent de. Une chute vertigineuse, que Fujio Mitarai, CEO de Canon, explique sans peine. On vous en parlait il y a quelques mois : Canon estime que le marché des appareils photo numériques va s'effondrer d'au moins 50% d'ici 2020. Un effondrement imputable à la croissance du marché des smartphones, selon le PDG de l'entreprise. «».Alors pour éviter de finir sur la paille, Canon revoit sa stratégie. «», et notamment «», rapporte le site spécialisé Phototrend.En septembre dernier, Canon entrait tardivement dans la course des appareils photo hybrides , et rejoignait un Nikon le devançant légèrement sur ce segment, et un Sony caracolant en tête des ventes avec sa gamme Alpha. Une latence qui ne semble pas avoir tant handicapé Canon, qui se dit satisfait des résultats de son, dont six nouveaux modèles sont prévus au cours de l'année 2019.Si Canon se garde bien de communiquer le moindre chiffre, la marque se dit satisfaite d'un «» des ventes pour son nouvel appareilplein format, vendu pour rappel à partir de 1 499€ à nu, c'est-à-dire sans objectif.