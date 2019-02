Canon prévoit l'effondrement du marché des appareils photo numériques d’ici 2020

© Kyle Loftus / Unsplash

La menace des smartphones, mais pas seulement



Canon n'a lancé sa gamme d'hybride EOS R qu'en septembre dernier. © Canon

estime que les ventes d'appareils photo numériques vont dégringoler de près deLes appareils photo numériques n'ont plus la côte. Trop chers, trop encombrants, trop complexes : nombreuses sont les familles et les amateurs à se tourner vers des smartphones toujours plus bluffant en photographie. Aussi Canon, qui se partage la première place des plus gros vendeurs de DSLR avec Nikon voit ses ventes plonger de près de 10% par an depuis quelques années.Mais là n'est pas la seule menace à laquelle est confronté le marché des DSLR. Depuis plusieurs années déjà, les appareils photo hybrides font un retour fracassant chez les professionnels. Plus légers, ces appareils trustent désormais la quasi-totalité des ventes de Canon.Un marché que le Japonais a mis très longtemps à intégrer avec sa gamme EOS R , vendue depuis septembre dernier. Sony, de son côté, continue de gagner du terrain auprès des professionnels avec sa gamme mirrorless Alpha.