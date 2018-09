Canon présente l’EOS R et entre dans la course des appareils hybrides

Le mirrorless en passe de devenir la nouvelle norme

Un parc d'objectifs déjà bien fourni

Un 35mm f/1.8 Macro STM

Un 50mm f/1.2L USM

Un 24-105mm f/4L USM

Un 28-70mm f/2L USM

Si vous vous intéressez un peu à la photographie, vous aurez remarqué le nombre croissant de professionnels qui troquent leur bon vieux Reflex pour une solution hybride, aussi appeléeUn marché ultra dominé par Sony, sur lequel Nikon - le principal concurrent de- a également choisi de placer ses pions. Quelques semaines après lui, Canon entre enfin dans la course, grâce à un appareil séduisant,Plébiscitée par les professionnels ayant « switché », la technologie hybride permet aux appareils de se débarrasser de leur encombrant miroir grâce à une prise de vueEn résultent des appareils plus légers et compacts, silencieux, et moins sujets aux vibrations parasites lors des captures.Pour son, Canon a opté pour un viseur OLED de 3,7 MP, au service d'un capteur photo plein format (24x36) de 30 MP. L'appareil, qui se déleste de 100g par rapport à un 6D MK II (580g sur la balance), dispose d'un écran arrière inclinable et réversible, ainsi que d'une nouvelle touche tactile touche à tout permettant à Canon de faire disparaître quantité de touches sur l'arrière de sa caméra.Si Canon grignote la plus grosse part du marché des Reflex, c'est notamment pour la grande variété d'objectifs compatibles avec ses appareils. Un avantage concurrentiel indéniable, que la marque japonaise remobilise ici avec son EOS R, qui s'accompagnera à sa sortie par quatre objectifs conçus sur la nouvelleDes optiques de très grande qualité, qui s'obtiendront - vous vous en doutez - pour un tarif prohibitif. Le 28-70mm f/2, indéniablement la star du line-up dévoilé par Canon, s'obtiendra par exemple contre 3 250 billets.Heureusement, Canon commercialisera conjointement à ses nouveaux appareils uneEF/EF-S vers RF, permettant l'utilisation de ses objectifs pour Reflex. Un accessoire vendu 109€.Le Canon EOS R et ses nouveaux camarades de jeux seront commercialisés à la