À l’heure où le ménage intelligent séduit de plus en plus de foyers, Narwal s’impose comme un acteur incontournable. Avec le Freo X Ultra, la marque met en avant un appareil haut de gamme, aussi puissant qu’autonome, capable de gérer seul l’entretien de toute la maison. Désormais référencé dans les magasins Darty, ce robot bénéficie d’une réduction exceptionnelle de plus de 50 %, valable jusqu’au 22 juillet. Un bon plan à ne pas manquer pour s’équiper d’un modèle aussi complet qu’innovant, pensé pour simplifier le quotidien sans compromis sur la performance.