La station OMNI, version mini, conserve l’ensemble des fonctions habituelles des modèles plus imposants : séchage à l’air chaud, vidange automatique et collecte de la poussière dans un sac de 1,8 L. Comme la station peut être difficilement cachée dans les petits espaces, Ecovacs a fait le choix de l'esthétique avec un réservoir d'eau coloré sur le haut de la station (bleu, violet, vert, rouge) et autant de versions disponibles pour habiller le logement en fonction de ses gouts.

L'autonomie enfin est conforme à ce qu'on attend des modèles du constructeur. Le Deebot Mini offre jusqu’à 150 minutes d’autonomie via une petite batterie de 3200 mAh, avec recharge intelligente pour reprendre le nettoyage automatiquement si besoin. C'est presque deux fois moins qu'un aspirateur robot classique, et ce modèle ne pourra pas faire de miracles si vous déménagez vers un logement plus grand.