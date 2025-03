Le DEEBOT T50 OMNI WHITE d'Ecovacs est un aspirateur robot conçu pour allier efficacité et praticité, offrant une solution de nettoyage performante à un prix abordable. Il ne mesure que 8,1 cm d'épaisseur, et peut une fois de plus se glisser sous les meubles bas pour y collecter la poussière qui s'y dépose. La technologie ZeroTangle 2.0 de la brosse principale et une puissance d'aspiration de 15 000 Pa lui permettent de ramasser les poils d'animaux et les cheveux sans risque d'emmêlement et de bourrage, une caractéristique indispensable pour les propriétaires de chiens et de chats. Les zones situées derrière les pieds de meubles ou dans les coins de la cuisine sont traités en profondeur, éliminant efficacement la poussière et les miettes accumulées.

Équipé de la technologie TruEdge 2.0 et muni d'une caméra et d'un capteur LiDAR, le DEEBOT T50 OMNI WHITE assure un nettoyage précis le long des plinthes et dans les coins, tout en se repérant instantanément dans l'espace et en détectant les objets grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Les serpillères attachées au robot pour le lavage humide se relèvent automatiquement lors du passage sur un tapis ou lors des déplacements d'une pièce à l'autre.