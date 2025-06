Le W2 Pro OMNI s’accompagne d’une base qui alimente, range et sécurise le robot. Un enrouleur motorisé gère le câble et évite les nœuds. Déposer la station sur un rebord suffit ; la corde composite supporte 100 kg de traction, au-delà des 5,5 kg du robot et de son vide d’adhérence de 800 N. Sur une baie vitrée de deux mètres de haut, la station descend le robot, l’accompagne jusqu’en bas puis le remonte sans que le fil racle le sol.

Deux options sont proposées : soit l'appareil est branché pour un nettoyage continu d’une véranda entière, ou placé sur batterie 4 500 mAh pour 110 minutes sur une fenêtre de mezzanine en toute autonomie. Même en cas d’épuisement complet, l’aspiration maintient le robot fixé plus de 30 minutes, le temps de récupérer la base.

La télécommande omnidirectionnelle évite de déplacer le robot manuellement ; l’application ECOVACS Home propose sept profils : rapide, approfondi, bords, zone ciblée, etc. Pour une maison avec des baies coulissantes hautes, on programme un « nettoyage profond + bords » tous les deux mois et un mode « rapide » après chaque épisode de pluie.