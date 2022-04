Honor annonce son X8, un smartphone intéressant sous la barre des 300 euros

Une batterie de 4 000 mAh compatible charge rapide alimente le tout, tandis que 128 Go d'espace de stockage sont là pour accueillir notamment Android 11 et les services Google. Côté photo, le X8 tente de faire mieux que le X7 (dont il reprend sans surprise de nombreuses spécificités, tantôt en mieux tantôt en moins bien). On trouve en effet 4 capteurs au dos : une caméra principale de 64 Mpx (f/1.8), une caméra grand-angle de 5 Mpx (f/2,2), une caméra macro de 2 Mpx (f/2.4) et un capteur de profondeur de champ de 2 Mpx (f/2.4).