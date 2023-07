Le Honor 90 est disponible : un smartphone de milieu de gamme aux grandes ambitions photographiques

Un très bon photophone en mode Nuit

Grâce à la grande taille de son capteur, le Honor 90 est capable de faire entrer plus de lumière, améliorant ainsi la qualité des prises de vue dans des conditions de faible luminosité. Il s’accompagne de plus d’un mode Nuit dédié. Pour rappel, cette fonctionnalité consiste en un empilement d’images capturées à différents niveaux d’exposition, puis fusionnées pour livrer des clichés plus clairs et plus détaillés. Notons la présence d’une détection de trépied : le cas échéant, cette fonction permet d’enregistrer des photos nocturnes avec un temps de pose encore plus long, et un résultat encore plus lumineux.

Le Honor 90 utilise également une technique dite de pixel binning, qui permet de regrouper plusieurs pixels en un seul « super pixel » (en l’occurrence, 16 pixels en un, en passant d’un capteur de 200 Mpx à une résolution de sortie de 12,5 Mpx). Loin de réduire la qualité de l’image, ce procédé va en fait augmenter la sensibilité à la lumière de l’appareil photo, et améliorer ainsi la luminosité et les détails de la prise de vue dans les environnements mal éclairés.