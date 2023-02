vivo présente le X90 Pro, son nouveau smartphone photo haut de gamme

Troisième génération de produits issus de la collaboration entre vivo et ZEISS, le X90 Pro embarque plusieurs améliorations destinées à offrir une bien meilleure expérience photo et vidéo que ne le faisait le X80 Pro, déjà excellent dans l’exercice. Au dos de l’appareil, on trouve une configuration à trois caméras, toutes largement plus sensibles à la lumière et dotées d’une stabilisation de l’image, dont l’efficacité s’élève au niveau 4 du standard CIPA qui comprend 5 échelons. Le tout offre des couleurs naturelles, plus ou moins saturées selon les réglages sélectionnés par l’utilisateur.

Commençons par le capteur principal du smartphone, un objectif IMX989 personnalisé de 1 pouce doté d’une définition de 50 mégapixels (3,2 μm de large avec le pixel-binning, la fusion de pixels 4-en-1) et une ouverture de f/1,75. L’une des innovations notables concernant cet objectif est la superposition de 8 lentilles, dont la dernière est similaire à celle d’un appareil photo Reflex, bien sûr en plus petite. Avec une surface photosensible 77 % plus grande par rapport au vivo X80 Pro et une capacité d’absorption de la lumière jusqu’à 43 % supérieure, le vivo X90 Pro serait capable d’offrir des clichés plus clairs et plus nets.

Le grand-angle s’accompagne d’un objectif Portrait de 50 mégapixels, doté d’une configuration à focale fixe de 50 millimètres. Il embarque un capteur IMX758 avec une ouverture de f/1,6, développé spécifiquement pour vivo. Les photographies capturées seraient alors subtilement détaillées, même dans des conditions de faible luminosité. Le smartphone embarque les mêmes fonctionnalités de portrait qui avaient été saluées sur le vivo X80 Pro, et sa configuration permettrait d’obtenir un bokeh optique naturel appliqué à chaque cliché afin de concentrer le regard sur le sujet capturé. De quoi réaliser des portraits à l’allure professionnelle.

Le trio d’objectifs dorsaux est complété par un capteur ultra grand-angle Sony IMX663 de 12 mégapixels, doté d’une ouverture f/2,0 et d’un champ de vision de 108 degrés à très faible distorsion. Ainsi, cet objectif permettrait de saisir le cliché parfait même en étant proche du sujet visé. Si vivo met beaucoup l’accent sur le mode Portrait, qui est le premier scénario d’usage principal du module photographique, la partie nuit en est le deuxième. Et pour répondre à cette demande plutôt exigeante, vivo a largement amélioré la capture de photos et de vidéos de nuit.