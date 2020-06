Honor X10 Max : une fuite dévoile la fiche technique du smartphone

Quand le Honor X10 embarque un écran LCD de 6,63 pouces, sa déclinaison Max va encore plus loin en se dotant d'un écran de 7,1 pouces et d'un SoC de 2 GHz de Mediatek, probablement le Mediatek Dimensity 800. À cela devrait se rajouter 6 à 8 Go de RAM, suivant les options.