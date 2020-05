Honor dévoile des photos de nuit du futur Honor X10 5G

Selon toute vraisemblance, le futur smartphone Honor 10X (qui sera présenté dans quelques jours) disposera d'un écran 6,63" compatible 90 Hz (et surmonté d'une caméra rétractable), d'un processeur Kirin 820 5G et 6 Go de RAM, d'une batterie 4 300 mAh et d'un capteur d'empreintes situé sur le côté.