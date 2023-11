Surprise ! Les smartphones Honor 100 et 100 Pro se dévoilent avant leur lancement

Honor est une marque à part entière depuis qu'elle s'est séparée de Huawei. Et la marque chinoise, comme ses autres grandes concurrentes de l'empire du Milieu, propose en général des smartphones pour toutes les bourses, et ce, jusqu'au plus haut de gamme. Et c'est justement cette catégorie de téléphone qui sera à l'honneur lors du prochain événement que le groupe va organiser, avec la présentation des Honor 100 et Honor 100 Pro.