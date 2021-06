Les Honor 50 sous Snapdragon seront présentés le 16 juin prochain

Plus largement, le Honor P50 se composera d'un appareil photo arrière de 50 mégapixels tandis que vos selfies seraient pris par un double appareil photo de 32 et 8 mégapixels, d'une caméra de 13 mégapixels, d'un téléobjectif de 8 mégapixels et d'un écran AMOLED de 6,79 pouces.

La version Pro+ devrait quant à elle disposer dans sa version la moins onéreuse d'une mémoire RAM de 8 Go et d'un stockage de 128 Go. Enfin, le smartphone serait alimenté par une batterie de 4 400 mAh nécessitant une charge filaire de 66 W ou par induction de 50 W.