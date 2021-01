Honor annonce son V40, dont la version internationale disposera des services Google

En s'extirpant du giron de Huawei il y a quelques semaines, Honor est désormais en mesure de braver l'embargo américain qui frappe le groupe chinois. Ainsi, Honor a pu dévoiler un tout nouveau smartphone V40, qui devrait pouvoir embarquer les applications de Google. Évidemment, 2021 oblige, le Honor V40 est compatible avec le réseau mobile 5G.

Ce modèle Honor V40 s'articule autour d'un large écran OLED de 6,7" (en 120 Hz) et est animé par un processeur MediaTek Dimensity 1000+. On y retrouvera également une section photo composée de 5 modules et emmenée par un capteur de 50 mégapixels, sans oublier une batterie de 4000 mAh, que l'on pourra recharger en 50W sans-fil et en 66W avec un câble. Les férus de selfies profiteront de leur côté d'une double caméra frontale.