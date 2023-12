Le smartphone Honor 90 GT dévoilé en Chine avec un SnapDragon 8 Gen 2 et la recharge rapide à 100 watts !

Côté tarifs, le nouveau Honor 90 GT sera lancé en Chine à partir de 2 599 yuans (330 €) pour la version 12 Go RAM/256 Go. Les déclinaisons 16 Go/260 Go, 16 Go/512 Go et 24 Go/1 To seront de leur côté proposées à 2 899 yuans (370 €), 3199 yuans (405 €) et 3699 yuans (470 €). Enfin, pour ce qui est des coloris, le Honor 90 GT sera décliné en noir, en bleu et en gold.

Rappelons que le groupe Honor est également présent sur le marché des smartphones pliants, et que l'on devrait avoir des nouvelles, dès le début de l'année 2024, du très attendu Honor V2 en Europe, avec en prime une collaboration (plus que probable) avec Porsche Design.