Attendus entre mai et juin, les Lenovo Legion 7i, 5i et 5, débuteront pour leur part entre 1199 et 1999 euros en fonction du modèle choisi. Suivant les versions, on pourra y trouver des dalles OLED QHD+ (240 ou 165 Hz), jusqu'à un Core Ultra 7 275HX ou un AMD Ryzen AI 7 350 (issue de la gamme « Krackan Point » présentée cette semaine par AMD), et un maximum de 32 Go de DDR5. Les modèles les mieux pourvus se doteront là aussi de RTX 5070, et une connectivité Wi-Fi 7 est prévue pour toutes les moutures de ces trois appareils.