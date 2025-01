L'OMEN Max 16 est pour sa part flambant neuf. Nouveau PC gaming haut de gamme signé HP, l'appareil reprend à son compte certains éléments du design d'un produit lancé l'année dernière : le petit OMEN Transcend 14. Plus grand, l'OMEN Max 16 s'en inspire sur bien des points, à commencer par le look de son clavier et la conception de son châssis, qui conserve d'ailleurs des mensurations raisonnables pour un modèle 16 pouces : 2,7 centimètres d'épaisseur pour 2,6 kilos au maximum.

Sur le plan technique, ce nouveau PC a le mérite de nous laisser le choix, en particulier sur le plan CPU. Côté processeur, HP nous propose en effet aussi bien des puces AMD Strix Point (jusqu'au Ryzen AI 9 HX 375) qu'Intel Arrow Lake-HX (jusqu'au Core Ultra 9 275HX), couplées à un maximum de 32 Go de RAM pour les références AMD, et de 64 Go de mémoire vive si vous optez pour un CPU Intel. Notez toutefois que l'on parle dans tous les cas de DDR5 à 5 600 MHz.