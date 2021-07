HP Victus : la marque répond à nos questions sur sa toute nouvelle gamme gaming

Qu’est-ce qui différencie principalement les Omen 16 et Victus 16 en termes de design et de configurations ?

Il y a déjà tout le design du châssis, qui est complètement différent. Certains préfèreront peut-être avoir quelque chose d’un peu plus premium. C’est ce que l’on trouvera avec le OMEN 16 qui est encore plus sobre que le Victus, mais avec un code de couleurs un peu plus gaming. On a du RGB sur le OMEN 16 et aussi toutes les technologies [dont on parlait tout à l’heure] qui ne sont pas du tout présentes sur le Victus 16. Le OMEN 16 a aussi pour lui l’intégration de cartes graphiques plus puissantes, qui profitent de TGP plus élevés. On vient envoyer plus de puissance dans le GPU et pour ça il faut dimensionner le système de dissipation de manière à exploiter toutes les capacités de la puce. OMEN nous permet de faire cette montée en gamme.