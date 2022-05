HP donne un coup de fouet à son Omen 16 et annonce un tout nouveau Victus 15

Toujours au rang des compromis, l'appareil fait l'impasse sur le nouveau standard DDR5 pour se contenter de 8 Go de RAM en DDR4 à 3 200 MHz (via deux barrettes SO-DIMM). Le stockage se limite par ailleurs à 512 Go de SSD, même s'il sera toujours possible d'étendre cette capacité par la suite. Sur le plan de l'affichage, pas de folie non plus, avec une dalle IPS Full HD / 60 Hz de 15,6 pouces sur la mouture AMD de l'appareil. La version Intel profitera pour sa part d'un écran identique, mais capable de monter à 144 Hz cette fois.