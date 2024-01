CES 2024 : nous avons essayé le nouvel HP Omen Transcend 14, une claque en petit format

La première chose qui saute aux yeux quand on manipule le Omen Transcend 14, ce sont ses touches (très) colorées. Décliné en noir ou en blanc, l'appareil arbore clavier RGB un peu particulier. Par rapport aux autres modèles similaires, le rétroéclairage occupe une place beaucoup plus importante sur les bords de chaque touche, au point de donner l'impression que ces dernières sont posées sur un océan RGB. L'effet est réussi et confère au Transcend 14 un look moderne, et surtout bien à lui : on le distingue de la concurrence au premier coup d’œil.

Effet réussi donc, mais ce clavier semble aussi être un succès en matière de confort. Pour l'avoir essayé brièvement, ses touches offrent une profondeur de course étonnante pour un ultraportable aussi fluet, et la frappe s'avère moelleuse à souhait. Nous attendrons bien sûr un test plus poussé pour nous assurer que l'ensemble est précis au quotidien ou en jeu, mais en l'état, la première impression est excellente.