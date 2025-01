Sur le plan strictement technique, l'Alienware Area-51 embarque jusqu'à un Intel Core Ultra 9 275HX, couplé à un maximum de 64 Go de DDR5 à 6400 MHz. Dans sa configuration la plus puissante, l'appareil peut aussi compter sur une GeForce RTX 5090 et sur un maximum de 12 To de SSD.

On y trouve enfin des connectiques complètes : USB-A 3.2 Gen 1, USB-C Thunderbolt 5, HDMI 2.1, lecteur SD… ainsi qu'un écran QHD+ / 240 Hz (contre 300 Hz sur le modèle 18 pouces), certifié G-Sync, capable de couvrir intégralement le spectre DCI-P3 tout en affichant un maximum de 500 nits de luminance.