CES 2024 : Alienware affiche son savoir-faire avec trois nouveaux ordinateurs portables gaming

Cette année, le fils prodigue d'Alienware est le m16 R2. Son prédécesseur nous avait fait belle impression, et le constructeur s'est donné du mal pour améliorer la formule. Notamment au niveau du design, puisque cette nouvelle mouture perd sa partie arrière proéminente et gagne quelques centimètres dans la profondeur. Alienware annonce un encombrement réduit de 15 % sans sacrifier les performances, en voilà une bonne nouvelle.

Cette prouesse serait rendue possible grâce au système de refroidissement Cryo-tech, qui peut fonctionner dans des châssis plus petits tout en conservant un flux d'air plus qu'appréciable. Ceci sera très utile pour refroidir les Intel Core Ultra 7 155H et Intel Core Ultra 9 185H qui équiperont l'appareil, ainsi que les NVIDIA GeForce RTX 4050, 4060 et 4070 au choix. Avec cela, la bête pourra se vanter d'être équipée jusqu'à 64 Go de RAM DDR5 5 600 MHz et jusqu'à 2 × 4 TB de stockage SSD PCIe NVMe M.2. Pour compléter la fiche technique, l'appareil disposera d'un écran 16 pouces QHD+ 240 Hz supportant la technologie Dolby Vision, et d'une webcam FHD agrémentée d'un soupçon de HDR.