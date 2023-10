Alienware Aurora R16 : voici l'un des premiers PC sous processeur Intel Core de 14e génération

Il n'en faudra pas moins pour garder au frais les nouveaux processeurs de bureau d'Intel. Car c'est tout l'objet de cette nouvelle annonce de la part d'Alienware : l'Aurora R16 sera parmi les tout premiers PC de bureau du marché à pouvoir compter sur les processeurs de bureau Intel Core de 14e génération Raptor Lake-S Refresh. Notez que nous parlons bien ici d'un simple rafraîchissement des puces de 13e génération Raptor Lake, puisque l'architecture Meteor Lake ne sera pas déclinée sur PC de bureau avant 2024. En d'autres termes, rien de révolutionnaire.

Cela étant dit, l'Aurora R16 pourra désormais compter sur deux nouvelles options de CPU. En plus des puces Intel de 12e ou 13e générations déjà disponibles, il va en effet être possible d'opter pour un Core i7-14700KF (16 cœurs) ou un Core i9-14900KF (24 cœurs) de dernière génération. Alienware promet aussi que l'overclocking sera possible jusqu'à 6,1 GHz.

Bien entendu, on pourra toujours adjoindre à ces processeurs ce qu'il se fait de mieux sur le marché GPU. Pour l'Aurora R16, Alienware propose ainsi jusqu'à la RTX 4090 24 Go, tandis qu'il restera possible d'installer jusqu'à 64 Go de RAM en DDR5 à bord de l'engin.

Pour l'instant, Alienware ne communique pas de prix précis pour ces nouvelles configurations de l'Aurora R16, mais Dell France devrait nous en dire plus prochainement. Nous mettrons cet article à jour dès que possible avec ces informations.

Mise à jour : Dell France nous fait savoir que l'Aurora R16 sous Intel Core de 14ème génération sera disponible dès ce 17 octobre, à partir de 1779 euros.