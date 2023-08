Asus et MSI détaillent la 14e génération de processeurs de bureau d'Intel

Sur son site web, Asus consacre une page à la présentation de ses cartes mères sur chipsets Z790, H770 et B760. Le texte de présentation stipule que « ces cartes mères ASUS et ROG Z790, H770 et B760 garantissent une prise en charge complète des processeurs Intel Core de 12e et 13e génération ainsi que de la prochaine génération ».