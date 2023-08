Le processeur Meteor Lake-S, annulé par Intel, s'illustre en photo

Nous pouvons effectivement lire de manière très claire Intel Confidential sur la puce, appellation utilisée par Intel pour qualifier des processeurs qui ne seront pas commercialisés. En l'espèce, on repère même le code QDF4 qui vient préciser la qualification d'échantillon d'ingénierie de ladite puce. En d'autres termes, il ne s'agit même pas d'une version finale.

Pour autant, on voit qu'il s'agit d'un processeur pour le support LGA1851, le successeur attendu du LGA1700 utilisé sur les puces Alder Lake et Raptor Lake. On le remarque aux dimensions identiques du package processeur et à la présence des deux encoches soulignées par @harukze5719 lequel se réfère aux informations publiées par Igor's Lab.

Un Meteor Lake-S qui existe donc bel et bien, mais qui ne devrait jamais voir le jour autrement que par ces échantillons d'ingénierie très peu nombreux. En revanche, le support LGA1851 devrait bien se retrouver sur nos cartes mères, avec la génération Arrow Lake.