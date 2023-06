14e génération de processeurs Intel : un sursis pour l'ancienne nomenclature

La société américaine expliquait alors que son objectif est de simplifier les dénominations de ses puces afin que les choses soient plus claires pour l'utilisateur lambda. De fait, trois catégories sont maintenant prévues : les Intel, Intel Core et Intel Core Ultra avec, pour chacune d'elles, jusqu'à quatre subdivisions chiffrées (3, 5, 7 et 9), comme autrefois.

Intel indique que cette nouvelle nomenclature s'appliquera dès la prochaine génération de processeurs évoquant l'architecture Meteor Lake et donnant quelques indications sur d'hypothétiques processeurs : Intel Core Ultra 9 1090H, Intel Core Ultra 7 1070K ou Intel Core 5 1050U.