Meteor Lake, Raptor Lake Refresh : le programme d'Intel enfin clarifié ?

La génération Meteor Lake serait alors davantage tournée vers le monde mobile, avec des processeurs basse consommation. Pour l'univers desktop, seules quelques références seraient conservées et pas question, par exemple, de retrouver les modèles les plus musclés, les plus énergivores.

Trois séries semblent ainsi conservées par Intel qui sortirait les Meteor Lake-H au cours du quatrième trimestre 2023 alors que les séries Meteor Lake-P et Meteor Lake-U arriveraient un peu plus tard.