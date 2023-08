Le Raptor Lake Refresh Core i5-14600K à peine plus puissant que le Core i5-13600K ?

En début de semaine, nous avions les premières informations et les premières fuites liées aux deux « costauds » de la gamme, les Core i9-14900K et Core i7-14700K. Aujourd'hui, c'est le petit dernier, le Core i5-14600K qui se livre plus complètement et avec des mesures de performances plus intéressantes. En effet, la configuration qui hébergeait ce CPU était plus en phase avec les spécifications de la bête : carte mère ASUS Z790 et 32 Go de DDR5-6000.

Utilisé pour les mesures, l'outil Geekbench retourne deux performances selon que le single-thread ou le multi-thread ont été employés. Dans un cas comme dans l'autre, il est intéressant de noter la confirmation que le Core i5-14600K peut atteindre – en boost – un maximum de 5,3 GHz, soit 200 MHz de plus que le petit frère Core i5-13600K.