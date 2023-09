Intel clarifie : les Meteor Lake « desktop » sont prévus pour un public limité, très limité

La réponse de la vice-présidente d'Intel Executive et directrice générale du Client Computing Group ne semblait laisser guère de place à l'interprétation. La responsable avait même insisté avec son souhait d'une seule « famille de processeurs sur les deux segments, du bas de l'échelle jusqu'au sommet ».

Dans les faits, la chose est un peu plus complexe ou un peu plus subtile que cela et si Michelle Johnston Holthaus a raison sur le fond, la forme laisse à désirer. En effet, nous apprenons aujourd'hui qu'en fait de desktop, Intel vise le double marché des mini-PC et des systèmes all-in-one. En d'autres termes, il ne semble pas question d'acquérir à l'unité un Meteor Lake.