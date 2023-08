Alienware annonce sa toute nouvelle Aurora R16 : une tour gaming qui allie puissance et aération

En matière de configurations, Alienware laissera les utilisateurs faire leur choix entre plusieurs options. On retient pour commencer que l'Aurora R16 pourra s'armer d'une alimentation 500 ou 1000 W en fonction de la configuration choisie, mais certifiée 80 Plus Platinium dans les deux cas. On pourra aussi y installer jusqu'à 64 Go de RAM (DDR5) sur deux emplacements DIMM, et ajouter un maximum de 8 To de stockage en SSD. Un emplacement pour HDD de 3,5 pouces est aussi d'actualité pour qui souhaiterait profiter d'un disque dur en plus. Toutes les configurations de l'Aurora R16 sont enfin équipées d'un modem Wi-Fi 6E.