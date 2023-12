Le standard Wi-Fi 7 sera finalisé début 2024 avec des débits 5x supérieurs au Wi-Fi 6

De ce que nous savons, le Wi-Fi 7 (également connu sous le nom de 802.11be) permettra d'atteindre des débits de données jusqu'à 2,4 fois plus rapides que le Wi-Fi 6E et jusqu'à 5 fois plus rapides que le Wi-Fi 6, tout en proposant une meilleure efficacité énergétique.

Le Wi-Fi 7 prendra en charge des canaux jusqu'à 320 MHz, ce qui offrira une augmentation significative de la bande passante pour des débits de données toujours plus rapides. De plus, la latence devrait quant à elle être divisée par 100 par rapport au Wi-Fi 6.

En passant de la 1024-QAM à la 4K-QAM, la nouvelle norme verra ses taux de transmission grimper de 20 %, ce qui affectera directement la lecture des vidéos en streaming ou encore les transferts de fichiers.