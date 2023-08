Le Wi-Fi 7 ne sera peut-être pas supporté par Windows 10

Sur X.com, un certain chi11eddog a mis la main sur un document Intel, visiblement officiel, qui semble nous indiquer que Windows 10 ne sera pas en mesure de supporter le Wi-Fi 7. Cela s'expliquerait par l'absence de pilote Windows 10 certifié par Microsoft. Comprenez donc par là que Windows 11 sera le seul OS de Microsoft à pouvoir bénéficier de la nouvelle norme Wi-Fi, jusqu'à ce que Windows 12 se décide à faire ses premiers pas. En plus d'Intel, Qualcomm et MediaTek ne prendront pas non plus en charge le Wi-Fi 7 sur Windows 10. Vous voilà donc prévenu (si tant est que cela venait à se confirmer, bien entendu).